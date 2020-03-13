美股絕地反彈 道指高開1276點
2020年03月13日 21:31
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(Getty Images圖片)
憧憬各國央行及政府繼續落重藥救經濟，美股周五早段出現「V彈」，道指勁升1,253點，高見22,477點，標指高開130點，報2,610點，納指亦大漲378點，報7,580點。
港股期指夜市高見24,749點，目前報24,517點，升642點，高水484點，
雖然美股周五顯著反彈，但統計顯示，標指在過去93年有13次「見熊」，美國經濟只有兩次在一年後沒有步入衰退，分別是1966及1987年。哈佛大學教授羅戈夫認為，美國需要5,000億至1萬億美元規模的財政刺激措施以振興經濟，並需針對低收入人士及盡快採取行動。
美股周四大冧市中，儘管聯儲局「放水」消息一度使道指跌幅縮窄逾半，但很快重拾跌勢，道指收市瀉2,352點或10.18%，以百分比計僅次於1987年股災，以點數計則是歷來最慘。而俗稱「FAAMG」的五大科企，即Facebook、蘋果公司（Apple Inc.）、亞馬遜、微軟及Google母公司Alphabet，市值合共損失4,166.3億美元，多過周一大冧市的3,200億美元。
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