知悉減值損失是鑑於內地有關當局就醫藥行業採取的主要政策可能引起的影響，管理層所評估資產減值的未來經濟利益；和簡化集團業務營運。公司強調，集團預期在確認上述減值損失之前將錄得本年內的淨利潤。此商譽減值損失為非現金項目及於綜合損益表扣除的一次性項目，因此並未對及將不會對集團的日常營運及現金流量構成任何影響。

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