富匯建築盈警 料去年溢利減4成
2020年03月13日 22:05
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富匯建築(01034)公布，根據對去年12月底止年度之最新所得未經審核綜合管理帳目所作初步評估，預期去年度之年內所錄得溢利將較2018年同期減少約40%。有關減少主要歸因於多項原因，包括由於市場競爭力增加，導致若干項目毛利率下降；若干具有較高利潤率的項目已於截至2018年度完成或接近完成，導致截至2019年年度的毛利率相對下降；建築成本增加；2019年度下半年發生政治及社會動蕩及大規模街頭抗議活動對公司的建築地盤管理造成負面影響，導致整體經營成本增加。
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