第一上海盈警　料純利按年跌六至七成

此預期下跌主要由於採納香港財務報告準則第 16號「租賃」的影響，令集團醫務中心的租賃相關費用增加；根據可收回金額採用現金流量預測而作出之使用權資產減值準備；一次性出售一間合營企業之財務虧損及2019年應佔合營企業之業績之減少；以及確認巴黎新開業酒店的營運費用。

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