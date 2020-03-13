星光文化娛樂發盈喜 預期去年扭虧為盈
2020年03月13日 22:05
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星光文化娛樂(01159)公布，根據對未經審核管理帳目之初步審閱及現時可得之資料，預期2019年度將錄得未經審核綜合淨溢利約1.16億港元，而2018年度則錄得本公司擁有人應佔未經審核綜合淨虧損約5,000萬元。公司整體表現有所改善乃主要由於毛利增加約1.87億元；經營開支、行政開支及融資成本總數減少約8,300萬元，以及減值虧損減少/撥回合共9,000萬元等。
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