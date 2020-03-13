華君國際盈警　料虧損按年擴大

集團解釋，2019年虧損增加主因2019年內沒有財務擔保合約撥備撥回，而2.61億元的財務擔保合約撥備撥回收益則計入上期的損益內；2019年可換股債券之公平值變動之收益比上期減少；以及2019年的財務費用較上期增加。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626