華君國際盈警 料虧損按年擴大
2020年03月13日 22:06
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華君國際(00377)發盈警，預告截至2019年12月底止年度股東應佔虧損將按年擴大。2018年錄得虧損3.88億元人民幣(下同)。
集團解釋，2019年虧損增加主因2019年內沒有財務擔保合約撥備撥回，而2.61億元的財務擔保合約撥備撥回收益則計入上期的損益內；2019年可換股債券之公平值變動之收益比上期減少；以及2019年的財務費用較上期增加。
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