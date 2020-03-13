泰加保險盈警及向多名董事借貸
2020年03月13日 22:06
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泰加保險(06161)發盈警，基於對2019年度之未經審核管理帳目，預期2019年度將錄得除稅前虧損大幅增加約54%至約1.932億港元，而去年同期則為除稅前虧損1.258億元。
公司又宣布，於今年3月13日，公司作為借貸方，分別與3名貨款方即主席張德熙、執行董事趙新庭、黎秉良訂立該等貸款協議，各自貸款方分別同意向公司提供本金額為4,000萬元、2,500萬元及2,500萬元之該等貸款，自2020年3月13日起至2020零年9月12日，年利率3.5厘，惟須受該等貸款協議各自的條款及條件約束。
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