中國透雲預期將延遲刊發去年業績
2020年03月13日 22:07
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中國透雲(01332)公布，現正與其核數師就截至2019年12月31日止年度的財務業績審核工作進行磋商，獲悉因疫情而停工及實施出行限制導致中國相關審核工作的進展受到影響。
因此，儘管公司一直編製截至2019年12月31日止年度的財務業績，惟預期按上市規則規定刊發全年業績可能會有所延誤。
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