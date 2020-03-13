期內業績下降是由於汽車發動機業務的汽車發動機銷量下降，乃由於汽車發動機業務的主要客戶恢復生產進一步延遲所致；汽車發動機業務的存貨減值損失；與收購汽車發動機業務有關的無形資產及商譽的公允價值減值損失；汽車發動機業務主要客戶應收賬款及應收票據預期新增的信用損失。

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