亞洲聯合基建擬售附屬 涉資1.16億港元
2020年03月13日 22:12
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亞洲聯合基建控股(00711)公布，間接全資附屬明財發展有限公司，擬向Earning Hero Limited出售勁利國際有限公司，總代價為約1.16億港元。
勁利國際主要資產為間接擁有香港九龍太子道西第264號、第264A號及第264B號的物業之合營公司之50%權益。
公司預期自出售事項收取所得款項淨額約1.16億港元，現時計劃將所得款項用作一般營運資金及現金儲備以於未來物色潛在投資商機。公司預期將就出售事項錄得淨收益約1,300萬港元。
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