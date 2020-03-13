【財經評論】內地客源無以繼　發展失衡種禍根

回歸以來，香港經濟結構依舊的單一，就靠源源不絕的內地需求延續表面風光。可一場貿易戰、一場極端的本地社會動盪，再加上一場嚴重的瘟疫，令內地客源斷纜，香港經濟發展長期失衡的惡果湧現，企業倒閉、工人失業、百業蕭條，深陷衰退境地。港人辛苦百年建設的國際大都會，就拜港府不思進取、甘於沉淪，致如今落得不堪一擊，前路茫茫！

近兩年內地經濟受貿易戰打擊，對外需求增長放緩，再加上自去年六月以來香港社會動盪，兩地關係倒退，旅客大減，內地客尤甚，致使旺區吉舖湧現，小企業固然難捱，就連具財政實力的連鎖零售企業亦要大削分店和裁員保命。沒料到今年以來一場新冠肺炎疫情，將旅遊零售業推向絕境。

保險業監管局的數字顯示，去年第四季內地客來港新做保單保費按年急跌45%，並拖累第四季香港長期業務新做保單保費跌19%。無論是保險、旅遊抑或零售業，這些年都習慣食「便餐」，側重內地的單一客源，並未有推動多元化發展，致如今陷困境，正是整體香港經濟長期發展失衡的寫照。

以保險業為例，這些年專做內地客的壽險業務已不愁客源，其他險種就少去研發，結果其他新險種的產品發展落後同區競爭對手，在創新科技應用、全球化市場發展就更加落後於人。行業的專業度和競爭力皆停滯不前，以致相關的專業服務如精算、法律等專才逐步流失，區域保險樞紐的角色不斷褪色。業界固然須要反思發展策略，港府的產業戰略失敗，以為有大靠山可以長食長有，唔使用腦飯來張口，打跛腳都唔使憂，結果換來今時今日客源一失，百業皆無以為繼的境地。昔日香港重視國際化、多元化發展，無論資金、人才，都能海納百川，是不折不扣的聚寶盆，如今這種優勢已蕩然無存。

面對當前逆境，港府向企業提供援助。但始終商業社會，長貧難顧，更何況公共財政壓力不斷增加，誠然難長期打開口袋支援企業，最終企業還得要靠自己走出困境，別奢望靠庸官打救。

內地固然是大市場，但企業和行業發展亦須講求風險管控和平衡發展。其實除了包括內地的境外客源外，若認真深耕七百萬人的內部需求，發揮潛力，絕對是企業應對外來挑戰的有力後盾。國際化是香港的獨特優勢，各界得努力維繫固有獲國際認同的市場機制，並放眼全球。謹記「國際化」之基一失，香港與內地其他沿海城市分別不大，競爭力又從何談起？

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626