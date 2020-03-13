海航集團於海福德持股被接管

海航集團旗下海福德集團( 00442 )披露，持有公司74.96%股權之控股股東HNA Aviation Investment Holding Company Ltd.被委任接管人，接管乃源於HKA Group Holdings Company Limited向Option Best借取最多6億元的2017年融資協議，當中以上述海福德股份作押。海福德稱，有關接管可能導致股份遭出售，從而或觸發強制性全面要約，令控股權有變。

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