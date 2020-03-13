新冠肺炎：巴郡股東大會禁股東入場

新冠肺炎擴散疑慮下，股神巴菲特投資旗艦巴郡年度股東大會雖會如期於5月2日舉行，但股東將不能參與，其他特別活動亦會取消，會議將透過雅虎網站串流直播。巴菲特在聲明中表示，對此感到遺憾。

巴菲特表示，他本人和少數幾名員工會實際出席，進行代理投票，他的拍檔芒格或許會、或許不會，主要是為防範新冠病毒擴散。

巴菲特在信中表示，對於這項行動感到很遺憾，「數十年來股東年會對我和我的拍檔芒格，都是一年當中相當令人期待的大事。然而，如今大型集會顯然對參與者與更範圍更廣的鄰近社區，都會造成健康的威脅」。

巴郡的股東大會，早已成全球企業界的盛事，例如2018年時，巴郡總部所在地奧馬哈湧入逾4萬人，參加這場被喻為「資本主義者的伍茲塔克節」(Woodstock for Capitalists)，許多人都是為了一睹「股神」風采。

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