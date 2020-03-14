香港金融集團擬斥10億人幣進行收購　

總代價10億元當中，約3.3億元人民幣將以現金支付；另外6.7億元人民幣將透過由公司於完成時按發行價每股代價股份0.85港元向賣方發行及配發代價股份支付。

東莞巿三禾實業投資有限公司主要從事實業投資、物業投資及房地產投資，擁有三幅土地之土地使用權，以供別墅用途，獲授之年限於2068年8月屆滿。

該等土地位於中國茂名巿茂港區水東開發區，總地盤面積及總規劃建築面積分別約為166,000平方米及414,000平方米。預期該等土地將開發作高檔海景別墅及服務式住宅文旅地產綜合發展項目。

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