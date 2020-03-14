東方日報B1：馬鞍山閃跌　三年最平

新冠肺炎疫情持續蔓延，本港住宅樓市走下坡。一份反映二手樓價走勢的指數連挫四周，累跌2.69%至174.03點，創1年低位。市場低價個案不斷湧現，馬鞍山聽濤雅苑兩房戶僅以620萬元售出，做價創屋苑3年新低。

上述中原城市領先指數按周再跌0.53%，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，儘管近期二手買賣增加，但疫情在全球擴散，拖累樓價續跌，料該指數會在短期下試170點水平。

他續指，本周美股兩度觸發熔斷機制停市帶來的影響，將於4月上旬開始反映。而對於現行的樓市辣招，他認為，若可以取消相關措施當然最好，而對於早前推出的放寬按揭保險，以及定息按揭計劃，則表示支持。

此外，大型屋苑與中小型單位兩大樓價指數，按周再挫0.62%及0.65%，報176.34點及174.33點，跌至1年低位。而新界西及九龍區樓價指數續現跌勢，較對上一周跌1.09%及1.74%。

樓市氣氛欠佳，不少業主願低價出貨。世紀21奇豐莊瑞生指，上述易手的聽濤雅苑11座極低層D室，實用面積484方呎，兩房間隔，減價約30萬元售，呎價12,810元。據悉，原業主有財務問題而賣樓，單位○六年至今升值440萬元。根據資料顯示，是次做價為該盤2017年3月後最低，而近期兩房成交呎價高於1.4萬元，反映新成交有明顯折讓。

至於粉嶺花都廣場同錄低價，美聯黃嘉明表示，屋苑1座中層H室，實用面積392方呎，業主看淡後市，減價15萬元後，以505萬元易手，呎價12,883元。買家為外區上車客，相比去年初同類型單位做價低約10%。

股市波動影響業主取態，東涌東環連錄2宗劈價成交。中原陳旭明表示，屋苑5B座中層3室一房戶，實用面積408方呎，去年底叫價620萬元，減價72萬元，以548萬元售出，減幅約11.6%，呎價13,431元。同屋苑2B座中層1室兩房戶，亦減10萬元，以618萬元售出。

此外，優質特色戶及豪宅洋房出售，美聯曾金強稱，馬灣珀麗灣19座「二重天」特色戶，實用面積980方呎，三房套房間隔，設私人大平台及天台，累減252萬元或約15.8%，以1,348萬元售出，呎價13,755元。

另消息透露，九龍塘劍橋道單號洋房，市傳以約3.5億元易手，較去年叫價約4.68億元低約25%，相比2013年購入價約3.34億元，僅高近5%。據悉，該洋房實用面積逾7,000方呎，成交呎價近5萬元。

市區一房戶低估價售。市場稱，西南九龍THE AUSTIN的T3A座中層C室，實用面積420方呎，以995萬元沽，呎價23,690元。該物業網上銀行估價1,188萬元，是次做價大幅低逾16%。

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