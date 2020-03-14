德勤續劈炮　再添兩企

根據敏華公告，德勤自3月13日起辭任該公司核數師，原因是公司與德勤未能就審核公司截至今年3月底止年度之合併財務報表之核數師酬金達成共識。

同日，德勤亦辭任新昌創展的核數師，理由是其在考慮包括與新昌創展相關的執業風險、核數費用水平及其於目前工作流程下可動用的內部資源等若干因素後，決定辭任。

據本報統計，單自去年12月中至今，德勤合共向42家上市公司提出有關核數師的辭任，涉及的上市公司遍及主板及創業板，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒（00282）核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。

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