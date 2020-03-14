壹傳媒曾瀉逾17%　去年六月來新低

相較2月尾黎智英被捕之前，公司股價經已累跌12.91%；而相較歷史高位更是累瀉逾九成。

事實上，壹傳媒近年「愈做愈縮」，停刊多份雜誌，最新是台灣《壹週刊》於今年2月底結束營運，此外公司亦頻頻售賣資產。究其原因，或與公司長期虧損有關，單是截至去年9月底止的上半財政年度，該公司便錄得股東應佔虧損超過3.12億元，虧損按年擴大約9%，並且連續四年半錄得虧蝕，累蝕18億元而尚未「止血」，令財金界看淡其前景。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興早前指出，主要股東被捕固然對壹傳媒股價造成衝擊，而且該公司業績本身亦已「麻麻哋」，因而對其前景有所保留。他亦指出，一般情況下，倘若一家上市公司的主要股東兼董事被捕，小股東會擔心並可能決定「沽貨」，他認為股民須要關注這個風險。

信誠證券聯席董事張智威早前亦表示，擔心主要股東被捕消息會否進一步打擊壹傳媒的收益，因為該公司需要面臨報紙廣告收入下降的問題，即使轉向網上媒體發展，但網上廣告收入未必能夠支持業務發展。

財金界認為，壹傳媒股價波動，成交量不高，故不建議投資者沾手該公司股票。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626