歐股全周累挫18%　創2008年來最大跌幅

環球金融市場經歷周四(12日)動盪後，歐洲股市周五收市做好。英國富時100指數收報5,366點，升128點或2.46%；法國CAC指數收報4,118點，升74點或1.83%；德國DAX指數收報9,232點，升70點或0.77%。

投資者對新冠肺炎的憂慮尚未消退，截至周五，根據Johns Hopkins大學，已錄得約13.7萬宗確診個案，死亡宗數超過5,000人。

泛歐Stoxx 600指數周五收報299點，升4點或1.43%。總結全周，該指數累計下挫18.7%，創自2008年10月以來最大單周跌幅。

個股方面，英國電信(BT)行政總裁Philip Jansen確診新冠肺炎，BT股價周五收漲4.64%。

瑞士診斷公司羅氏(Roche)宣布獲得美國食品和藥物管理局(FDA)的緊急授權，可進行新型冠狀病毒檢測。Roche股價收漲3.74%。

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