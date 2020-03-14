【新冠肺炎】德國政府向企業借出5500億歐元

新冠肺炎威脅下，一直被指是守財奴的德國終放「放水」，國營銀行Kfw將向企業借出最多5,500億歐元(約4.758萬億港元)。

德國財政部及經濟部周五發表聲明，承諾採取一切行動應對疫情，目的是確保企業具有充足流動性以渡過危機。德國財長Olaf Scholz形容是「火箭炮」式救經濟。

另邊廂，歐盟表示，一旦形勢惡化，隨時對推出廣泛的財政刺激方案「開綠燈」。歐盟委員會估計疫症將拖累區內經濟增長2.5個百分點，現時估計今年經濟將收縮約1%。

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