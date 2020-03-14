黃金都出事？紐約期金全周急挫9%　創8年最慘

國際金價連跌4日，紐約期金收報每安士1,516.7美元，跌73.6美元或4.6%。全星期計，紐約期金累跌約9.3%，創自2011年9月以來最大單周跌幅。

Capital Economics首席商品經濟師Caroline Bain表示，這好像投資者套現黃金來填補在資產市場的損失，由於金市流動性很高，因此出售黃金資產有助必要時快速回補現金水平。

瑞銀大宗商品分析師Giovanni Staunovo表示，有些投資者可能驚訝金價下跌，認為其不再是避險資產，但他相信，這反映了金市具有流動性，可以在需要時進行套現。他續說，看到有些投資者開始趁現時金價相對低位而買入，加上環球市況回穩，亦有利支持金價。

事實上，曾被稱為「數碼黃金」的虛擬貨幣龍頭比特幣亦出現沽壓，根據Coindesk平台，比特幣周五報5,106美元，在過去24小時已下挫15.4%。

美匯指數周五報98.71，升1.28%。

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