美酒店大亨：股市將迅速反彈！低油價猶如減稅

美國酒店大亨之一的喜達屋資本集團(Starwood Capital)董事長Barry Sternlicht在接受外國傳媒訪問時表示，當新冠肺炎疫情爆發最壞的情況完結之後，股市將會呈「V形」迅速反彈。

Sternlicht相信目前股市頹勢必定結束，「或許是30日、60日或90日」。他回顧個人經歷，指「我經營Starwood酒店度過了911、沙士和金融危機。酒店業都復甦了。所有事情都復甦起來。」

他認為，「今次將會復甦得更快，因為這是切實的醫療保健危機。而且到處都是壞消息的新聞。」再者，現時的低息和低油價環境將有利經濟加速復甦。

他認為股市估值已非常吸引，因為97%的標普500指數企業的派息都比兩年期美國國債孳息更高，這是有史以來首次出現。

另外，他又補充指，低油價就好像對消費者一項非常大的減稅措施。

不過，Sternlicht認為經濟要經歷一些低谷才會回彈，預期今年首季經濟將錄得零增長或負增長，坦言「對旅遊和觀光業來說，現在好像是全球的911事件。」

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