加拿大緊急減息0.5厘　警告低油價恐重挫經濟

加拿大央行宣布緊急減息，將政策利率下調50個基點，至0.75%。

該央行表示，減息是針對新冠肺炎疫情對加拿大經濟造成的負面衝擊以及近期油價大幅下跌而采取的積極措施；並指如果需要支持經濟增長和保持通脹目標，準備進一步調整貨幣政策。

該央行指出，疫情對加拿大經濟造成嚴重後果，低油價將重挫當地經濟。

加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)表示，自上周以來發生變化的主要基本面因素是油價下跌，而且這種迹象仍在持續。雖然目前市場運行良好，但有需要仍可以向銀行注入大量的流動性，並考慮到可用的財政政策，惟不太可能需要負利率。

加拿大財政部長摩爾諾(Bill Morneau)表示，加拿大將建立信貸支持計劃，為企業提供額外的100億加元，以刺激經濟。加拿大正在準備一項重大刺激計劃，將於下周公布。

摩爾諾又提到，波洛茲周五與美國聯儲局主席鮑威爾進行了談話。

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