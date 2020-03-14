紐約期油全星期累跌23%　創逾12年最大跌幅

隨着產油國減產談判破裂，沙特和俄羅斯「價格戰」非常進取，加上新冠肺炎疫情全球擴大，令國際油價全星期大幅受挫。紐約期油收報每桶31.73美元，升23美仙或0.7%，全星期計累跌23%，創自2008年12月以來最大單周跌幅。

美國油服公司貝克休斯公布，上周美國石油鑽井數增加1台，至682台。據外媒引述出口商消息指，由於沙特油產大量供應市場，美國每日原油出口將在未來數月下降100萬桶。

此前有報道指，沙特加緊把俄羅斯烏拉爾原油(Urals)擠出其主要市場。沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美在4月會為所有提出要求的歐洲客戶提供額外的原油供應，並試圖取代從歐洲到印度的全球煉油廠所使用的烏拉爾原油。

沙特阿美目前正與歐洲煉廠磋商，包括芬蘭的Neste Oil、瑞典的Preem、法國的道達爾(Total)、BP Plc、阿塞拜疆的SOCAR、意大利的Eni商討，這些都是俄羅斯原油的大買家。

早前已有消息指，三月底減產協議完結後，沙特將從4月1日起開始供應，每日向市場釋出1,200萬桶石油。俄羅斯最大日產能1,180萬桶，亞洲與歐洲為其主要出口市場。

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