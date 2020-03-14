【美股大反撲】道指收漲1985點　嘯後最勁

美國總統特朗普一如預期宣布國家進入緊急狀態，緩和了投資者對新冠肺炎疫情的憂慮，刺激美股周五(13日)大反撲。道指收報23,185點，升1,985點或9.36%；標指收報2,710點，升230點或9.28%；納指收報7,874點，升672點或9.34%。3大指數創自2008年10月金融海嘯以來最大單日升幅。

總結全星期，道指、標指、納指分別累跌10.36%、8.8%和8.18%。

特朗普周五宣布，因應新冠肺炎疫情，國家進入緊急狀態，將為各州及市政府提供更多聯邦援助。在緊急狀態下，聯邦政府將可動用500億美元資金應對疫情，特朗普並要求醫院啟動緊急計劃。

另外，特朗普表示將買入石油，令美國戰略石油儲備「注滿到頂部」，以支持能源市場。消息刺激油股尾市急飆，埃克森美孚和雪佛龍周五股價分別收漲2.5%和8.42%。

金融股回穩，摩根大通、高盛、美國運通股價單日升幅介乎17%至19%。科技股亦做好，英特爾全日上漲19.52%，是表現最好的道指成分股；微軟和蘋果公司分別收升14.23%和11.98%。

值得留意的是，雖然美股周五顯著反彈，但仍未走出技術性熊市(自近期高位回落逾兩成)。統計顯示，標指在過去93年有13次「見熊」，美國經濟只有兩次在一年後沒有步入衰退，分別是1966及1987年。

哈佛大學教授羅戈夫認為，美國需要5,000億至1萬億美元規模的財政刺激措施以振興經濟，並需針對低收入人士及盡快採取行動。

對於後市，美國酒店大亨之一的喜達屋資本集團(Starwood Capital)董事長Barry Sternlicht在接受外國傳媒訪問時表示，當新冠肺炎疫情爆發最壞的情況完結之後，股市將會呈「V形」迅速反彈。

他認為，「今次將會復甦得更快，因為這是切實的醫療保健危機。而且到處都是壞消息的新聞。」再者，現時的低息和低油價環境將有利經濟加速復甦，其中低油價就好像對消費者一項非常大的減稅措施。

他認為股市估值已非常吸引，因為97%的標普500指數企業的派息都比兩年期美國國債孳息更高，這是有史以來首次出現。

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