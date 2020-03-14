美國出招穩定油市！特朗普：將戰略石油儲備「注滿到頂」

美國總統特朗普周五(13日)召開記者會宣布國家進入緊急狀態，同時表示將購買大量石油，令美國戰略石油儲備「注滿到頂部」，以支持能源市場。

消息刺激國際油市急升，於電子交易時段，紐約期油升逾6%，報每桶33.41美元；布蘭特期油亦升6.2%，報每桶35.28美元。

美國石油股股價上漲，埃克森美孚和雪佛龍分別收市升2.5%和8.42%。

特朗普指，已指示美國能源部長Dan Brouillette購買大量石油來提升國家戰略石油儲備，指「油價下跌了不少，所以我們會注滿它(戰略石油儲備)。」

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