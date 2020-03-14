港股ADR收漲78點 騰訊逆市跌穿360元
2020年03月14日 04:46
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美股大幅反彈，刺激港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報24,111點，升78點。
大型藍籌全線個別發展，滙豐控股收報46.46元，較港收市升0.76元；騰訊控股收報359.27元，較港收市跌5.73元。
內銀股向好，建設銀行收報6.39元，較港收市升0.05元；工商銀行收報5.28元，較港收市升0.03元。
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