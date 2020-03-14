微軟創辦人蓋茨辭去董事局職務 公司股價跌3%

科技巨擘微軟公司宣布，創辦人蓋茨(Bill Gates)將辭去公司董事局職務。微軟股價於周五盤後偏軟，報153.74美元，跌3.2%。

蓋茨在1975年跟Paul Allen共同創辦微軟，直至2000年蓋茨辭任行政總裁，並在2014年辭任董事局主席。

他自2008年開始專注更多時間於與妻子成立的基金Bill & Melinda Gates Foundation。

蓋茨仍然是微軟大股東之一，根據FactSet，他在微軟持股約1.36%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626