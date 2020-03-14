微軟創辦人蓋茨辭去董事局職務 公司股價跌3%
2020年03月14日 05:16
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
科技巨擘微軟公司宣布，創辦人蓋茨(Bill Gates)將辭去公司董事局職務。微軟股價於周五盤後偏軟，報153.74美元，跌3.2%。
蓋茨在1975年跟Paul Allen共同創辦微軟，直至2000年蓋茨辭任行政總裁，並在2014年辭任董事局主席。
他自2008年開始專注更多時間於與妻子成立的基金Bill & Melinda Gates Foundation。
蓋茨仍然是微軟大股東之一，根據FactSet，他在微軟持股約1.36%。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！