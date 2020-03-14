中證監4月起取消證券公司外資持股比例限制

中國證監會公布，自4月1日起取消證券公司外資持股比例限制，符合條件的境外投資者可根據法律法規、證監會有關規定和相關服務指南的要求，依法提交設立證券公司或變更公司實際控制人的申請。

連同此前中證監決定下月1日在全國範圍內取消基金管理公司外資股比限制，即下月起，基金及券商外資持股比限制均一併取消，而期貨國內公司外資股比限制已於今年1月1日取消。

中證監表示，下一步將繼續落實對外開放的整體部署，積極推進資本市場對外開放進程。

中山證券首席經濟學家李湛稱，外資金融機構的進入，將給國內帶來增量資金、先進的技術和風控管理經驗。

中泰證券首席經濟學家李迅雷指出，隨着資本市場國際化步伐的加快，外資金融機構參與內地市場的廣度和深度提升，將有利於市場機制的完善和市場成熟度的提升。

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