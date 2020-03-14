新冠肺炎：內地23部門推刺激消費措施　料年內消費品零售額增8%

為新冠肺炎疫情解除後進一步刺激內地消費市場，中國國家發展改革委、商務部及文化和旅遊部等23個部門近日聯合發布《關於促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》(下稱《意見》)，從增加進口商品供給、促進入境旅遊及增加居民收入等6方面出台19項措施。

該《意見》提出，發展入境旅遊，培育一批消費示範城市，實施出入境便利、支付便利、離境退稅及免稅業等政策，旨在形成一批吸引境外遊客的旅遊消費目的地。

《意見》又特別提到要促進農民工、高校畢業生及退役軍人等重點群體增收，並穩定資本市場財產性收入預期，豐富和規範居民投資理財產品，帶動居民財產性收入的增加。

實際措施包括，明確增加進口商品供給，將高檔手錶、貴重首飾和珠寶玉石的消費稅，由進口環節後移至零售環節徵收。另外，計劃增設口岸免稅店，包括富有中國特色市內免稅店，在機場口岸免稅店為市內免稅店設立離境提貨點。

在新型信息消費方面，鼓勵企業利用物聯網、大數據、雲計算及人工智能等技術，推動各類電子產品智能化升級，支持利用5G技術對有線電視網絡進行改造升級，加快發展超高清視頻、虛擬現實及可穿戴設備等新型信息產品。

中國國際經濟交流中心副理事長、商務部原副部長魏建國稱，疫情解除後，內地消費將出現井噴式發展，預期今年消費品零售總額將達45萬億元人民幣，按年增8%左右，有望超過美國，成為全球第一大消費市場。

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