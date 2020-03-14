1周10大驚奇：100%準繩異象預示股市玩完　更可怕係...

2020年踏入3月，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季將是全球股市主要升幅所在，與其「畏高」，倒不如考慮跟趨勢而行。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果月底大冧，並多次呼籲投資者切忌衝動！目前全球恐已墮入「可怕魔咒」，起碼衰到年底，短期內真的不要抱有幻想了。

【1、可怕魔咒：3月9日牛市開端變「血色周一」】

若股民有印象，今次美股牛市始於2009年3月9日，惟2020年的3月9日，則上演了「血色星期一」，其中，標指大跌7.6%，創2008年金融海嘯以來最大跌幅；道指收市狂冧逾千點，以點數計更是破盡紀錄。若以史為鑑，之後會如何呢？

專門研究歷史數據的金融機構Bespoke Investment Group發表數據顯示，自1952年以來，周一是第11次出現暴跌幅度逾5%的「血色星期一」，好消息是往績證明，在大跌過後，周二「100%」見到大幅反彈。平均來看，過去10次當周一下跌逾5%後，翌日「全部」都是升市，平均反彈達4.2%。

剛好今次周二(10日)道指又真的反彈逾千點，幅度又是4.89%，即接近歷史平均水平！

那麼，之後會如何？異象顯示，打後一周反彈幅度達5.07%，惟值得留意的是，由於「翌日」(即周二)已佔據相當大的升幅比例，故之後一周通常僅能保持平穩，要在6個月後，平均升幅才明顯地高達12.75%。換言之，投資者直至2020年底都難見「大時代」了。(本文附圖一)

無論如何，美股周一(3月9日)已締造了歷史性股災時刻，因為紐交所觸發了「停市機制」，程度猶如1987年10月19日和1929年10月28日這兩天。

【2、可怕魔咒：3月9日後 美股「311」極速陷熊】

既然3月9日能上演「牛市紀念日」贈興，以破紀錄大跌慶祝，還有甚麼不可能？結果美股道指在周三(11日)就正式陷入熊市，為11年史上最長牛市劃下句號。若歷史可供借鏡，今次熊市平均需時206天！

往績顯示，道指熊市平均會持續206天，即是大約7個月，與上述「周一冧半成」的魔咒竟不謀而合，投資者或許更應警惕，標指則為146天；道指平均要累跌35.46%，標指則為35.61%。

至於今次熊市由2月歷史高位直插兩成，僅花了19天，為史上第二快！回看歷史，最快進入熊市的紀錄是1931年美國「經濟大蕭條」，當時道指在短短15天內陷熊，都咪話唔邪。(本文附圖二)

【3、可怕魔咒：日本「311九周年」 央行輸股票】

除了美國「3月9日魔咒」，同時經歷「311」，不禁令人想起日本也有「3月11日魔咒」！回看這日子，就是日本「311地震」9周年，其金融市場本周三也以「災難」收場，日經平均指數當日插穿2萬點大關，收報19,416點，瀉451點或2.27%。

表面上看似是大跌市而已，其實，這代表着日本央行救市已技窮了！回看日本央行近年瘋狂放水後，早已成為日本股市的「超級大股東」，目前持有大約29萬億日圓的股票，惟事實證明政府「做莊」也不是必贏，隨着日本股市大跌、並於本周再次陷入熊市，不但危及央行資產狀況，最嚴重是可能會讓央行信譽驟降，繼而使其超級放水計劃受到質疑。簡而言之，就是正式宣布「技窮」！

數據顯示，日本央行從2013年起擴大買入股票，行長黑田東彥曾表示，其買入的股票型交易所買賣基金(ETF)，平均成本大概相當於日經平均指數19,500點！換言之，就在「311地震」9周年的周三，日本央行「帳面蝕錢」了。

截至去年9月，日本央行淨資產為3.81萬億日圓，代表日本股市只要再下跌14%，資產就會「歸零」，三菱日聯證券表示，如果日本股市再下跌20%，央行將會虧損6萬億日圓，更指說法絕非天馬行空。

儘管從歷史往績來看，若央行資產為「負」，未必會對經濟造成影響，但可能對央行信譽構成打擊，繼而令民間投資者也「縮手」，形成惡他循環。

SMBC日興證券亦表示，當日股重挫，可以預期養老基金會出現巨額虧損，屆時可能會衍生政治問題。

【4、可怕魔咒：日本「311九周年」 圓匯100惹激辯】

3月11日是日本「311地震」9周年，除了股市外，匯市亦以「災難」迎接。日圓匯價本周大幅波動，引發市場對日本政府干預的估算，惟不少分析員認為，日本央行可能無力阻止日圓上升，因期權交易顯示，市場正估計日圓在3個月內升至100日圓兌每美元的機會達49%。

澳洲外匯交易公司Pepperstone Group指出，除非日本央行大手沽日圓，否則幾乎無力阻止圓匯衝上100大關，目前交易員仍預期Yen價動盪持續，並且促使日圓成為首選避險貨幣。

日圓本周曾升至101.19兌每美元，為2016年10月以來最高。資料顯示，日本央行自2011年11月以來，從未插手干預貨幣市場，當年10月日圓曾飆至75.35日圓兌每美元的紀錄高位。

事實上，干預日圓可能會引發美國財政部關注，而日本已被美國列入匯率操縱國觀察名單，在干預前必須與美國事先商議。高盛表示，明顯地，日本央行很難干預，除非匯率邁向極端水平，要取得美國與其他國家同意亦不是簡單的事。

【5、魔咒殊不簡單：美企儲現金 作「戰爭儲備」】

別以為上述「魔咒」僅靠嚇，現實正正是史無前例地恐慌！會計及稅務諮詢公司CohnReznick指出，目前美國各大企業正很有效率地積極儲現金，作「戰爭儲備」，只要能取得現金，就會囤積起來！這意味着企業看衰未來將要迎接一段長時期「苦日子」，大眾也要準備好勒緊褲頭。

舉例來說，皇家加勒比海國際郵輪在周二(10日)透露，該公司為了提高流動性，已將其信用額度提高至5.5億美元。公司指，目前是非常時期，正採取審慎和保守的管理措施。

號稱是「世界資產負債表最強」企業之一的油企埃克森美孚，周二亦就一般公司用途申請發債。

知名餅乾品牌Oreo製造商Mondelez周一(9日)宣布，將信用額度提高至25億美元，此前是15億美元。

聯合航空(United Airlines)周二稱，已籌集20億美元，同時將2020年資本開支削減超過1/3，公司指，如有需要，未來幾周會再增加流動性。美國航空周二亦稱，現金和未動用的銀行儲備金超過73億美元，其流動性較世界其他航空公司都要高。

連企業也「搶錢」，大家也必須嚴陣以待。

【6、魔咒殊不簡單：美突然苦陷「石油大戰」】

除了疫情，現時全球正受累於沙特阿拉伯、美國，以及俄羅斯「3強」互撼的「石油大戰」當中！它們正以「攬炒」的行徑爭戰，看看誰是「膽小鬼」。換言之，這場「面子之爭」殊不簡單，絕不會短時間結束。

其中，數據公司ICE Data Services本周公布數據顯示，美國石油和天然氣公司合共發行的9,360億美元(約7.3萬億港元)公司債中，近12%息率較美國國債高出超過10個百分點，已符合「危難債券」定義，即發債公司可能或已經違約。

在信用評級低於「BBB級」、價值約1,750億美元(約1.36萬億港元)的石油、天然氣「垃圾債」中，已有將近2/3屬及「危難債券」。花旗警告，很多能源債券都可能面臨違約或重組。

挪威能源諮詢公司Rystad Energy則警告，若油價持續在每桶30美元附近上落，美國大多數的頁岩油商將面臨盈利問題，對於頁岩油行業中的100多家公司，鑽探新井幾乎全線虧損，僅4家仍能獲利。

數據指出，只有4家頁岩油公司，包含埃克森美孚、西方石油、雪佛龍，以及Crownquest Operating等公司，可以在油價跌到每桶31美元時仍有利潤。

該機構指，如果在這場原油供給戰中沒有人退讓，那麼價格可能必須降至如此低的水平，才能適當地減少產量，並使供需再度達到平衡。這可能是石油業面臨的最大衝擊之一，因為疫情的防範措施，也將加劇生產商市佔率的爭奪。

即使是最好的營運商，也必須減少交易量，由於價格下降，今年要完全實現「中性」現金流幾乎是不可能的。此前，美國頁岩油生產商就已存在盈利問題，如今情況變得更糟糕。

事實上，美國目前為世界最大產油國，其石油產業也為美國國內提供許多新投資和就業機會，故油價大跌，必然進一步傷害美國經濟。

【7、魔咒殊不簡單：今次「石油大戰」有排打】

除了美國受困，沙特及俄羅斯又如何？以下是一眾業內頂尖專家的評估：

JBC Energy Group董事長Johannes Benigni表示，在短時間內市場經歷了疫情對原油需求的震撼，現在又面對產油國的供應震撼。「我們正見證歷史，這可說是石油世界大戰。事情並非人們所說的沙特對俄羅斯，而是俄羅斯真正針對的是美國頁岩油。」

S&P Global Platts全球分析部門主管Chris Midgley指出，市場正看看3大產油國誰能撐得久，低油價將考驗沙特財政收支，但該國享有低廉的原油成本和低負債，可靠外匯存底承受痛苦。俄羅斯當局則可能放手讓盧布貶值或設法救經濟。美國頁岩油受到的打擊最大，他們不太可能快速調整生產，因大部分計劃早就排好了，某些使用複雜避險策略的生產商，可能遭遇各種困難。

Macro-Advisory合夥人Chris Weafer則認為，俄國有彈性的匯率政策，沙特貨幣則與美元掛鈎，反映俄羅斯不太可能率先投降，至少能撐3至6個月。沙、俄兩國真正的目標可能是少數美國頁岩油商。

ADS Investment Solutions主管Ryan Lemand更稱，波斯灣阿拉伯國家合作委員會擁有可觀的外匯存底，中東國家面對低油價享有競爭優勢，可以撐個1至2年，反而俄羅斯沒有辦法撐這麼久。

【8、魔咒殊不簡單：全球攬炒機會已高達90%】

事到如今，美國不論是股市、債市，抑或油市，全部都響起衰退警號。摩根大通指出，市場顯示經濟衰退的機會高達90%。現在情況更糟，尤其是債市，因10年期美債孳息率已降到0.5厘以下，連之前經濟大衰退時期都未見過。

儘管目前仍有機會看到疫情在夏季來臨前大致回復平靜，但專家仍廣泛預期，美國經濟未來幾周將出現零增長，甚至短暫進入負增長。

現時對經濟更大的威脅可能是個人或企業信貸違約，所以許多經濟學家都敦促國會和總統特朗普，盡快出手協助遭疫情衝擊的工人和商家。外界擔心，旅遊業和能源公司萬一撐不住，開始裁員或關門，將給工人、小企業，甚至關鍵城市造成更大傷害，尤其是在疫情發生前，就有大約40%美國人表示，支付帳單有困難，倘失業後，壓力只會更大。

須知道消費者支出佔美國經濟比重達七成，當人們無薪可領或僅僅擔心失去收入，都會緊縮支出，形成惡性循環。

【9、魔咒殊不簡單：亞洲東部風向標預言大鑊】

除了美國消費是風向標外，高盛也指出，疫情正衝擊着需求與中國內地的供應鏈，使亞洲晶片業等科技界今年度面臨整體盈利下滑近110億美元(約858億港元)的風險，跌幅料近7%。

報告指出，全球最大iPhone組裝企業鴻海可能會成為受創最深的公司之一，接下來是三星、台積電等。值得留意的是，「亞洲東部的科技製造商」一向被視為「全球經濟趨勢」的領先指標。

高盛指出，未來一、兩個月的產能利用率與每月出貨量復甦步伐，將決定股價走勢。該行估計，鴻海2020年度的經營溢利可能損失18億美元，相當於下滑39%；收入則下滑154億美元或8%。全球晶圓「代工」龍頭台積電的全年經營利潤將下滑5億美元，相當於3%，收入則減少3%或14億美元。

至於三星電子的經營利潤恐面臨下滑14億美元。由於高盛的預測未納入疫情對南韓內需和供應鏈影響，故三星實際受到的負面影響可能更大。

【10、魔咒殊不簡單：郭台銘擔心 股神花了「一生」】

上文提及全球「代工」一哥鴻海，其創辦人郭台銘周四(12日)正有話說！他表示，疫情持續擴散衝擊全球市場需求，尤其美國消費市場佔全球四成比重，若消費者不出門消費，對全球經濟將造成很大挑戰。不過，他亦認為，今次美股大跌並不全部因為疫情，油價暴跌、經濟循環，以及美國經濟能否持續保持強勁也是原因。

他指出，全球已是「地球村」，沒有一個國家可幸免於此波疫情，當然也包括整體經濟，相比供應鏈，需求鏈動能趨緩壓力較大，在疫情下，消費者不出門、旅行，乃至消費，恐對全球經濟造成劇烈影響。

他舉例，美國有3.5億人口，消費力佔全球比重四成，如果美國消費者不出門消費，對市場與全球經濟都將造成影響。從供應鏈角度來看，中國工廠復工狀況超乎預期的好，相比日本與南韓疫情持續擴散，供應問題較多，因此各廠也積極建立庫存，近期他就感受到DRAM價格持續上漲。

他又指出，美股大跌除了疫情外，主要有3個原因，包含：石油大戰，產油國各自有立場與盤算；經濟本來就有循環；美國經濟是否可以持續維持增長與消費力度。

就連年屆89歲的「股神」巴菲特周三(11日)也表示，受疫情和油價夾擊，令近期美股暴跌，這是他花了89年才經歷到的市場恐慌。

然而，他認為，截至目前，近期美國股災並沒有較2008年金融海嘯或1987年「黑色星期一」發生的事來得可怕。

他說：「如果你堅持足夠長的時間，你會看過市場上的一切變化...我到了89歲才有了這樣的經歷(疫情加上油價大戰)，但投資者如果必須每秒盯着市場，就會對新聞做出重大反應。」

連「股神」暫時都未「恐慌時貪婪」，更何況小股民...

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