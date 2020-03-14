OCEAN MARINI開售：今推208伙 有買家連掃兩間

會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI今早(14日)開售208伙，若扣除最高折扣後，折實平均呎價15,316港元，入場費654.6萬元起。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，可沽出推售單位的90%，甚至全數沽清。

他稱，在目前新冠肺炎疫情下，首批單位超額認購逾17倍，反映市場剛性需要強烈，預期B組認購將熱烈。該行A組時段錄得3組客人大手購入兩伙，以即供價計算，斥資約1,700萬至2,188萬元入市。

陳表示，美國月初突減息0.5厘，預料下周議息再減0.5厘至1厘，於負利率年代，投資者選擇購入物業作為避險及保值工具，料3月一手可逾1,000間，在二手業主議價空間增加下，二手屋苑成交量明顯較上月增多，但整理樓市會維持價跌量升局面。

美聯住宅部行政總裁布少明指出，股市波動，少量投資者或受心理影響，惟市場主要以用家主導，預期項目銷情理想，並估計入伙後呎租達約40元，租金回報約3厘水平。

布相信，本月一手交投量料逾千宗水平，將較2月顯著增加，倘若新界區新盤月內登場，或可進一步推高至1,200至1,300宗。至於二手方面，則料約3,200至3,300宗水平，按月亦錄得升幅。

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