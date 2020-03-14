新冠肺炎：菲央行準備適時動用所有工具救市
2020年03月14日 11:10
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新冠肺炎持續全球擴散，加上油價大幅波動，引發全球大冧市，各國央行紛紛放水救市。菲律賓央行指出，準備在適當時候動用所有工具，來支持增長和金融市場，但目前沒有理由相信疫情爆發會嚴重削弱增長動力。
為防止病毒在區內傳播，菲律賓總統杜特爾特周四(12日)發表全國演說，公布周日(15日)起暫停往返首都馬尼拉的海陸空交通，至4月14日為止。
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