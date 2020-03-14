講股半分鐘：現階段可考慮分段入市！
2020年03月14日 11:34
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今集《講股半分鐘》由中國通海證券投資部副總裁潘彥銘為我們講股。他表示，過去兩星期，除了建議投資者留意個別高增值醫療器械龍頭股外，大部分股份均不要沾手。結果港股近期浸浸落，恒指日前甚至跌穿近幾年底部支持約24,500點，周五(13日)更一度下探至23,000點樓下。
他認為，現階段資金充裕的投資者，反而可考慮逐步入市。雖然新冠肺炎及投資市場不明朗因素仍多，但部分優質股股價已跌至偏低水平，若持中長線的話，相關股份相信有一定進帳，物業管理股、內房股及水泥股均值得留意。
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