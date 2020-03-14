後市不明！東環三房戶累減48萬元沽

中原地產東涌昇薈第二分行分行經理王鴻琴稱，多國央行減息救市，低息環境有利樓市，東涌東環2期1B座高層12室成交，實用面積638方呎，三房間隔，享海景，業主於2019年8月放盤，開價788萬港元，因有租約而無樓睇，隨着市況回落，業主叫價態度陸續軟化，最終累減48萬元或6%，至740萬元易手，折合平均實用呎價11,599元。

王指，買家為一對年輕夫婦；原業主則於2015年9月以679.71萬元一手買入單位，持貨逾4年，帳面獲利60.29萬元或9%。

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