轉數快派錢綁定身份證號碼？金管局：僅初步構思

市場消息透露，香港金融管理局就政府派錢事宜，再與銀行開會商討細節安排，包括研究透過轉數快派錢，並將戶口綁定身份證號碼。

對於轉數快新增綁定身分證號碼功能，香港金融管理局發言人回覆指，現階段只屬初步構思，但可行性及細節尚待研究，當前須優先處理政府的現金發放計劃。

值得留意的是目前轉數快只綁定手提電話號碼、電郵地址及快速支付系統識別碼，變相未有足夠資訊識別市民是否香港永久居民，加上並非所有香港永久居民均有登記使用轉數快，意味是次派錢較難透過轉數快進行。

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