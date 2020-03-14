新冠肺炎：日本動漫業傷上加傷　又關代工事？

為有效防止新冠肺炎疫情擴散，全球各國都先後「封城」、「封關」，就連港人至愛的日本，全國病例增至逾700宗，東京奧運能否如期於7月開幕仍是未知之數，但當地政府已大舉叫停大型活動，包括自第二次世界大戰結束以來，首次停辦春季甲子園高中棒球比賽，但對動漫迷來講，最慘的莫過於多套動畫因而推出受阻。

暫時得知，於2016年上映且大受好評的動畫《Re：從零開始的異世界生活》第二季，已由4月順延到7月播出，並不排除再延期推出；而伴陪著港人成長的《多啦A夢》，新作劇場版《大雄的新恐龍》亦無限期延播。

事實上，延期推出除擔心受疫情影響而票房大減外，最關鍵的主因原來關乎動漫後期代工產業無法如期完工所致。

日本動漫製作人才一直嚴重不足，加上單價太低，日本動畫師都不願接，相關工序長期唯有依賴外包代工。早在1970年代起，台灣動漫代工業興起，長期承包日本的動漫後期工作，直到1990年代後則相繼移轉到韓國及中國。

擔任過《OVERLORD》等多部著名動畫的作畫導演、演出導演等職務的知名動畫師中野彰子直指：「製作動畫的單價太低，在日本接外包不能生活」。目前日本動畫一個鏡頭的原畫(平均約5至10張)報價約5,000日圓，而外包的銜接作畫一張僅200日圓。

單價及利潤太低，即使外判亦請不起太多動畫師，只能增加每位動畫師的工時，更甚只有降低作品的質素；再加上行內慣例，就是工作人員會手攜原稿搭飛機直送的模式亦加速問題的嚴重性。如今疫情所累，日本已對中國及韓國進行大規模停飛限制。換句講，若承包地方出現問題，不能單靠日本國內順利完成製作。

難怪業內人士無奈指，即使日本動畫產值年年增加，但分配給基層動畫師的成本並無增加，行內只能以外包及偷工減料等作業。

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