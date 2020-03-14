車價不在？本年至今註冊金額按年跌近9%

車位價格由高位回落，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2020年截至3月12日止，純車位註冊量為941宗，按年微升不足1%，但涉及金額僅約20.71億港元，按年跌約8.9%。

美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾稱，若按金額劃分，期內逾300萬元個案按年跌約62.7%，錄得167宗。

若以分區劃分，九龍區錄得註冊個案174宗，按年銳減約65%；而新界及港島區則分別錄得572宗及195宗。

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