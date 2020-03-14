九肚澐灃一周連錄兩成交　共涉逾1.26億元

另以招標形式售出A21洋房，成交價6,123.6萬元，洋房實用面積2,268平方呎，享有特色Central Garden園景，採4房雙套房戶型，連逾250平方呎花園及逾530平方呎天台，天台設有按摩池。

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