【恐慌拋售】全球股票基金3周走資474億美元　現金為王受追捧

新冠肺炎疫情不斷蔓延，觸發環球股市大冧，投資者紛紛拋售股票，轉為追捧較安全的資產。據美國銀行引述EPFR Global數字顯示，截至周三(11日)為止的過去3周，環球股票基金及交易所買賣基金(ETF)錄得474億美元(約3,697億港元)資金流走，為2018年底跌市以來最多，過去一周則走資47億美元。

最新數據亦顯示，環球投資者大手沽出其他高風險資產。截至周三止一周，投資級別債券基金錄得破紀錄159億美元資金流出；高息債券基金走資達112億美元，創歷來第2高。

另邊廂，市場風高浪急下「現金為王」。截至周三止一周，現金基金狂吸資1,370億美元，創出新高，美國債券基金亦錄得139億美元資金流入，令3周總額升至262億美元。至於黃金基金過去一周吸資30億美元，歷來第2高。

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