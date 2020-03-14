分析員：Apple或考慮收購迪士尼

受新冠肺炎疫情打擊，迪士尼的主題公園及電影業務大受打擊，股價短短3周蒸發三分之一。券商Rosenblatt Securities認為，從長遠角度，擁有大量現並且股價最近跑贏迪士尼的大型企業如蘋果公司(Apple Inc.)，可趁現現時機會收購迪士尼。

該行分析員Bernie McTernan指出，迪士尼的視頻串流服務Disney+，可幫助Apple的內容業務。同時，他又把迪士尼2020年每股純利預測下調11%至4.63美元，主要反映多個迪士尼樂園因應疫情，暫時關閉的影響。

迪士尼股價周五反彈11.67%，報102.52美元，目前市值1,850億美元，而Apple手頭現金則有1,070億美元。

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