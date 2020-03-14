新冠肺炎：Airbnb上市大計恐「凍過水」

新冠肺炎疫症全球散播，各地實施入境限制，航班大型會議紛紛取消，令旅遊業大受打擊，房屋短租服務平台Airbnb原先最快今年在美國上市的計劃恐難成事。

Airbnb在私人市場估值達310億美元，是市場今年最期待上市的大型獨角獸企業。但外媒引述獨立數據顯示，Airbnb在2月份最後兩周在歐洲城市的預訂數字暴跌4成，而中國的訂預繼2月挫22%，3月進一步大插43%。外界估計預訂取消潮將衝擊Airbnb的美國市場。

事實上，在疫症爆發前，Airbnb業務表現未見突出。據悉，雖然去年第4季收入按年升32%至11億美元，但扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損2.764億美元，較前年同期的1.437億美元擴大。

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