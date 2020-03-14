銀湖·天峰特色戶呎售21232元 9天5成交
2020年03月14日 20:06
東網電視更多新聞短片
信和置業（00083）旗下馬鞍山銀湖·天峰，剛售出2座61及62樓F單位，實用面積1,201方呎，設平台約967方呎及天台約68方呎，享內園景，成交價2,550萬元，呎價21,232元再創項目一手新高。項目所有內園單位已悉數沽清。該盤於9日內連錄5宗特色戶成交，合共套現逾1.39億元。
項目周五(13日)加推最後3伙，單位位於1座及7座，全部為複式特色戶，享全海景，並連游泳池，下星期二(17日)起開始招標。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！