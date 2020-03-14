銀湖·天峰特色戶呎售21232元　9天5成交

信和置業（00083）旗下馬鞍山銀湖·天峰，剛售出2座61及62樓F單位，實用面積1,201方呎，設平台約967方呎及天台約68方呎，享內園景，成交價2,550萬元，呎價21,232元再創項目一手新高。項目所有內園單位已悉數沽清。該盤於9日內連錄5宗特色戶成交，合共套現逾1.39億元。

項目周五(13日)加推最後3伙，單位位於1座及7座，全部為複式特色戶，享全海景，並連游泳池，下星期二(17日)起開始招標。

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