OCEAN MARINI首日沽187伙　套現18億元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI 、GRAND MARINI 及MARINI，今天合共售出211個單位，共套現近18億元。

今日推出單位中，包括187伙來自OCEAN MARINI，佔可售208伙單位的9成，套現逾15.9億元。發展商稱考慮短期內盡快加推單位應市。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626