【深度解構】日圓黃金都要跌　終極避險之王會係...

新冠肺炎恐慌衝擊全球金融市場，傳統避險貨幣的日圓及瑞郎都受壓，前者本周挫逾2%，黃金更遭拋售，紐約期金全周瀉9.31%，2011年以來最傷，美國國債孳息率則劇烈波動，只有美元獨強，節節上升。

彭博美元指數周五(13日)升1.1%，創3年新高，全周累漲3.34%，2008年最勁，美匯指數周五亦升1.31%至98.749點，本周升幅達2.92%。

儘管美國聯儲局本周承諾會向市場注入以萬億美元流動性，但高盛環球外匯及新興市場策略聯席主管Zach Pandl指出，融資市場壓力似乎波及外匯現貨市場，推高美元，尤其對日圓不利。他認為聯儲局的行動未能解決美元在海外短缺的問題，相信緊張情況紓緩前，美元的需求持續強勁。

據美國商品期貨交易委會數字顯示，截至3月10日止一周，對沖基金及其他炒家持有的美元淨淡倉合約數目為63,581張，較前一周的24,257張多逾倍，但相信要到3月20日下一份報告出爐，才全面反映本周美元升勢。

各主要貨幣中，以英鎊最弱，周五再瀉2.33%，令全周跌幅擴大至5.9%，報1.2278美元，每英鎊跌至9.5396港元。儘管英倫銀行本周五緊急減息半厘，但貨幣市場仍估計當局於本月26日議息後再減息0.15厘，令基準利率跌至0.15厘紀錄低位。瑞穗機構外匯銷售主管瓊斯指出，美元廣被視為避險之選，加上英國再有放鬆政策機會，令英鎊受壓。

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