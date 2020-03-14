【石油大戰】分析指華府最多買7700萬桶戰略石油儲備

沙特阿拉伯與俄羅斯的石油聯盟解體，雙方隨時爆發價格戰，並增加供應，拖累上周紐約期油大瀉逾23%，2008年最傷，嚴重威脅美國的頁岩油業、出口貿易以至能源安全。美國特朗普周五(13日)宣布將大量購買戰略石油儲備，分析指出，若有關儲備如他所說「注滿到頂部」，估計需買入7,700萬桶，涉資26億美元。

其實，美國能源部已押後原定本周二(10)的戰略石油儲備出售計劃，涉及1,200萬桶原油，相當於美國1天的需求，以紓緩對油價的壓力。

美國於上世紀70年代中東國家實施石油禁運後，開始建立戰略石油儲備，以免經濟遭石油出口國威脅，過去亦多次因應不同形勢，釋出戰略石油儲備，包括2005年颶風卡特里娜吹襲後。

不過，隨着頁岩油革命的成功，美國本地產油量大增並有望成為石油淨出口國，近年華府計劃把一半的戰略石油儲備出售，以紓緩財赤及為其他政策提供資金。

美國的戰略石油儲備存放在墨西哥灣沿岸的的地下洞穴內，總容量7.135億桶，現時存量約6.35億桶，購入成本257億美元，相當於每桶29.7美元。據美國能源部2016年表示，戰略石油儲備每日可以22.5萬桶的速度增加。

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