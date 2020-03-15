陳鳳珠：陰霾籠罩　注視各央行放水救市政策

環球經濟增長或受疫情影響而放緩，且部分央行突然下調利率作應對，導致避險情緒升溫，恒指上周出現急瀉，由於經濟前景存在不確定性，預料大市走勢或會較為反覆。內地持續暫停逆回購操作，或反映市場資金仍然充裕，市場仍憧憬內地將會加大財政政策力度，或支持內需及固投，以中長線穩定經濟發展。

美國聯儲局於月初突發宣布減息半厘後，市場預期本星期聯儲局議息會議將會進一步減息，倘若當局於1個月內兩次下調利率，或反映經濟前景已轉趨悲觀。另外，英倫銀行上周亦突然宣布減息半厘，並推出財政刺激政策，估計疫情或已嚴重損害環球的經濟發展。預期各國央行將會實施寬鬆的貨幣政策，並要留意各地會否加大量化寬鬆措施，以及推出財政措施，以扶持經濟發展。

內地首兩個月的經濟數據普遍疲弱，內地已表示要著力穩定居民消費，加快釋放新興消費的潛力，並積極穩定汽車等大宗消費。目前內地部分地區已推出購車補貼，商務部並指會研究出台穩定汽車消費的措施，並鼓勵各地出台促進新能源汽車消費、增加傳統汽車限購指標及展開汽車以舊換新等政策。中汽協亦建議延後實施國六排放標準，估計未來內地各個部門將從汽車的供需面出台穩定汽車政策。

中國汽車流通協會早前表示今年2月份的汽車經銷商庫存預警指數已升至警戒線以上，而乘聯會的數據亦顯示2月內地乘用車銷量按年下跌78.6%至25.7萬輛。雖然首兩個月的汽車銷情或相對疲弱，但預期累積的購買力將會於未來逐步釋放，而內地若推出支持汽車消費政策，估計汽車行業的前景未需過份看淡。其實，部分內地自主品牌汽車企業已公布2月汽車銷量按年大跌，雖然乘聯會公布內地3月首周的乘用車市場零售略為恢復，但仍要觀望未來銷售數據，暫時利好消息未能刺激汽車行業上升。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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