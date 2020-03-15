葉尚志：南下資金湧入小米　宜趁低吸納　目標價為...

美股最弱、A股最強，港股挾在中間，依然是現時的主場景。當然，這個是相對的，在現時市場套現避險壓力巨大的時候，哪怕是最強的，都會先被打下來。然而，要注意的是，美股道指和港股恒指都已分別跌穿了「地板價」24,500點及25,000點，進入失控下墜的紅色警戒階段。現時的波動性風險依然是處於最高級別的，可以說是黎明前最黑暗的時點。保護好倉位、要讓自己留到最後，依然是目前的首要任務。另外，A股滬綜指的「地板價」在2,800點，宜留意能否繼續守穩。

第一上海首席策略師葉尚志

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