葉尚志：南下資金湧入小米 宜趁低吸納 目標價為...
2020年03月15日 08:30
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(Getty Images圖片)
美股最弱、A股最強，港股挾在中間，依然是現時的主場景。當然，這個是相對的，在現時市場套現避險壓力巨大的時候，哪怕是最強的，都會先被打下來。然而，要注意的是，美股道指和港股恒指都已分別跌穿了「地板價」24,500點及25,000點，進入失控下墜的紅色警戒階段。現時的波動性風險依然是處於最高級別的，可以說是黎明前最黑暗的時點。保護好倉位、要讓自己留到最後，依然是目前的首要任務。另外，A股滬綜指的「地板價」在2,800點，宜留意能否繼續守穩。
小米(01810)近日跟隨大市顯著回落，但在去年10月底被納入港股通交易名單後，就成為了南下資金的吸納對象，相信股價在回落後承接力將可逐步增強，建議可以趁低吸納。小米股價已回落至貼近今年初時11港元的水平，也就是南下資金加速買入時的起點，建議可以在11元以下吸納，止蝕位9元，目標價看14元。
第一上海首席策略師葉尚志
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