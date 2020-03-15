曜熊理財：環球股市入熊　投資應對策略是...

由新冠肺炎病毒及油價暴瀉形成的雙重打擊下，全球股市進入熊市，無一例外，但不像2008年那麼差，在這種極端壓力下，美國聯儲局不能讓市場失望，市場現在的要求是，本周議息後再度減息0.75厘。

經濟受影響的深度和持續時間尚不確定，但應該是暫時性的，因為疫情本身最終將會消散。這需要採取果斷、先發制人，以及協調一致的政策應對措施，以避免對收入流和資金流構成干擾，從而可能造成持續的經濟破壞。

目前，全球消費者與小企業正遭受新冠肺炎疫情衝擊。病毒迅速擴散，已導致部分公司預期可能被迫暫時停業或者裁員。當前經濟不景氣的原因是害怕外出，並在有感染病毒風險的公共場所逗留。

人們不想去餐館、購物中心，更不用說旅行了。在所有這些類別上的支出可能已經直線下降，而下降速度要比系統記錄快得多。多個行業將受到疫情影響，尤其是旅遊業。

目前，市場正在等待美國總統特朗普公布刺激經濟措施，對消費者及小型企業減免部分費用，並提供其他協助的各項計劃。中國已開始救市行動，但美國才剛剛受衝擊，短期投資策略是投資貨幣及債劵基金，直至美國病毒受控制為止。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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