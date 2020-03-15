郭家耀：光伏行業受惠補貼政策　相關股份可睇高一線？

內地光伏行業今年迎來政策密集期，1月份國家財政部、發改委及國家能源局聯合發布《關於促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見》，預計2020年新增補貼資金額度為50億元人民幣(下同)，可用於支持新增風電、光伏發電、生物質發電項目。

另外，國家能源局綜合司發布《國家能源局關於2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知(徵求意見稿)》，明確2020年度新建光伏發電項目補貼預算總額度為15億元。其中5億元用於戶用光伏，補貼競價項目。競爭配置工作的總體思路、項目管理、競爭配置方法仍按照2019年光伏發電項目競爭配置工作方案實行。競爭指導價按照國家有關價格政策執行。

2月中，部分企業已接到發改委價格司關於2020年光伏電站政策徵求意見稿(第一稿)的通知。根據通知，納入國家財政補貼範圍的一、二、三類資源區新增集中式光伏電站指導價分別確定為每千瓦時0.33元、0.38元、0.47元，工商業分佈式上限價格為每千瓦時0.05元，戶用電價暫時未定。

3月份，發改委價格司正式公布第二稿的2020年的光伏項目指導電價徵求意見。根據最新的徵求意見文件，納入補貼範圍的一、二、三類資源區新增地面電站指導電價更新為每千瓦時0.35元、0.4元、0.49元，工商業分布式指導電價為每千瓦時0.05元，戶用光伏補貼標準為每千瓦時0.08元。

政策中最引人注意的當屬戶用光伏補貼8分/kWh，加上國家能源局公布的5億元用於戶用光伏，2020年整體會有6.25GW的戶用光伏補貼指標。報道指，這是主管部門充分聽取光伏企業及行業協會等多方面意見，緊密結合行業技術進步、建設要點難點等諸多因素，所做出的更符合行業發展現狀的調整。市場分析認為，考慮到緩沖期的帶動作用，2020年全年戶用規模有望達到6.5至7.0GW。但受疫情影響，2020年一季度裝機規模不明朗，預期戶用市場在4月有望重新啟動，集中式電站指導價的提升將留出更多競價項目空間，預料光伏行業將受惠補貼政策，定單表現將有明顯增長。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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