鄭勤龍：阿里巴巴中長線值得吸納？

承接在本月初預示阿里的短期沽壓並不輕的「泰」卦和「屯」卦，日前其跌勢有如泰山壓頂，一口氣跌穿了200港元的心理關口和52周低位，而且其股價更曾跌回和招股價相約的水平。相信有追看本欄的讀者應該有把握住時機去囤積居奇吧！

然而，由於「屯」卦為難生之象，而「頤」卦亦有頤養天年之意，代表阿里或需要一段不短的時間去整固才可再現雄風，故除非是短期炒作的投機者，否則，還是需要一些耐性才可獲得更豐厚的回報。

從卦氣來看，臨卦的陽爻往上行便是「泰」卦，泰山為五嶽之首，山體雄偉而高狀，引伸為盛大，因此阿里的股價雖然或在短線內受壓，但在中長線而言，仍然是甚具吸引力的。

玄學金融家鄭勤龍

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